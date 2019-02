Uri Box Office Collection: 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' ने रचा इतिहास, 'बाहुबली-2' को यूं पछाड़ा

'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike)' ने इतिहास रच दिया है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की देशभक्ति के जज्बे से लबरेज फिल्म ने कमाई के मामले में 'बाहुबली 2 (Baahubali 2)' को पछाड़ दिया है. विकी कौशल और यामी गौतम की 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक (Uri: The Surgical Strike)' 11 जनवरी को रिलीज हुई थी, और फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सफर अब भी जारी है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इस बात का खुलासा किया है कि फिल्म 23 और 24 दिन की कमाई के मामले में 'बाहुबली 2 (Baahubali 2)' से भी आगे निकल गई है. इस तरह विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने अपने करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट दे दी है.

#UriTheSurgicalStrike creates HISTORY... Smashes Day 23 and Day 24 records held by #Baahubali2...

Day 23: #Baahubali2 ₹ 6.35 cr... #Uri ₹ 6.53 cr

Day 24: #Baahubali2 ₹ 7.80 cr... #Uri ₹ 8.71 cr

Now #Uri holds the record of highest Day 23 and Day 24.

MONSTROUS HIT! pic.twitter.com/mh21dFLq0z