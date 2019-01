Uri Box Office Collection Day 8: 'उरी' की कमाई में तेजी बरकरार, 100 करोड़ से बस इतनी दूर

खास बातें विक्की कौशल की 'उरी' की बॉक्स ऑफिस पर धूम 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की राह में फिल्म देश भर में मिल रहा है फिल्म को प्यार

विक्की कौशल (vicky kaushal) की फ़िल्म 'उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया. शुक्रवार को नई फिल्में रिलीज होने के बाद भी 'उरी' (Uri: The Surgical Strike) मजबूती से टिकी हुई और कमाई के मामले में सबको पछाड़ रही है. फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है. फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. आठवें दिन यह आंकड़ा 75 करोड़ पहुंच गया था. उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे हफ्ते के खत्म होने तक फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी होगी.

#UriTheSurgicalStrike benchmarks...

Crossed ₹ 50 cr: Day 5

₹ 75 cr: Day 8

Should breach ₹ 💯 cr mark in Weekend 2, as per current trending... Indeed, Week 2 has commenced with solid josh... #Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) January 19, 2019

उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जीकल स्ट्राइक्स करने की कहानी पर बनी 'उरी द सर्जीकल स्ट्राइक' ने 18 जनवरी को रिलीज़ के 8 दिन पूरे कर लिये. दूसरे शुक्रवार को फ़िल्म ने ₹7.60 करोड़ का बेहतरीन कलेक्शन किया है, जिसके साथ आठ दिनों का नेट कलेक्शन ₹78.54 करोड़ हो गया है. उरी की इस छलांग को देखकर ऐसा तय माना जा रहा है कि फ़िल्म दूसरे हफ़्ते में 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी. बता दें कि शुक्रवार को रिलीज हुईं व्हाय चीट इंडिया भी लोगों को पसंद आ रही है जबकि रंगीला राजा की सीटें खाली नजर आईं.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.