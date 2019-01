URI Box Office Collection Day: विक्की कौशल की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक ने बना दिया जबरदस्त रिकॉर्ड, कमा लिए इतने करोड़

खास बातें 'उरी' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन फिल्म ने बना दिया रिकॉर्ड साल की पहली सुपरहिट फिल्म बनी 'उरी'

URI Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) सुपरहिट हो गई है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. विक्की कौशल की फिल्म 'उरी' ने सोमवार को भी जबरदस्त कमाई की है. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक, 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने बॉक्स ऑफिस (URI Box Office Collection) पर अबतक करीब 45 करोड़ रुपये की कमाई कर सफलता का परचम लहरा दिया है. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ने सोमवार को भी करीब 9 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस फिल्म ने रविवार को करीब 15 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) ताबड़तोड़ कमाई करके साल की पहली सुपरहिट फिल्म बन गई है. इस फिल्म जबरदस्त कमाई को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वीकेंड आने तक यह फिल्म करीब 60 करोड़ का बिजनेस कर लेगी. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के अभिनय को लोग खूब पसंद कर रहे हैं.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.

