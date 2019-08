अमृता प्रीतम की जयंती पर उर्मिला मातोंडकर ने उन्हें यूं किया याद, Tweet हुआ वायरल

पंजाबी कवयित्री और कथाकार अमृता प्रीतम (Amrita Pritam) की आज 100वीं जयंती है. बॉलीवुड एक्ट्रेस और हाल ही में नेता बनीं उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondakar) ने इस मौके पर उन्हें याद किया. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondakar) ने अमृता प्रीतम (Amrita Pritam) की जयंती पर ट्वीट के जरिए उन्हें याद किया. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondakar) ने लिखा: 'पिंजर' और कई ऐसे खूबसूरत साहित्य रत्नों के लिए अमृता प्रीतम (Amrita Pritam) आपका धन्यवाद. उर्मिला मातोंडकर ने इस तरह अमृता प्रीतम को याद किया. उनके ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Thank you #AmritaPritam for “Pinjar” and many such beautiful literary jewels.. Remembering #AmritaPritam on her birthday ⭐️ pic.twitter.com/hFY0JtefVs