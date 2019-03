उर्मिला मातोंडकर मुंबई नॉर्थ से लड़ेंगी चुनाव तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- जमानत भी नहीं बचा पाएंगी...

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस की टिकट पर मुंबई नॉर्थ से चुनाव मैदान में उतरेंगी. हाल ही में कांग्रेस में शामिल उर्मिला मातोंडकर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. इस तरह मुंबई नॉर्थ (Mumbai North) सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है. लेकिन जैसे ही उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने सोशल मीडिया पर अपनी चुनावी सीट का ऐलान किया वैसे ही Twitter पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए. फिल्म प्रोड्यूसर और सोशल मीडिया पर एक्टिव अशोक पंडित ने तंज कसते हुए कहा कि उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) चुनाव में अपनी जमानत तक नहीं बचा पाएंगी.

बॉलीवुड एक्टर ने किया Tweet, लिखा- हार जीत मायने नहीं रखती, PM मोदी से वाराणसी में टक्कर लें प्रियंका गांधी...

Kesari Box Office Collection Day 8: जारी है केसरी की धाकड़ कमाई, पहले हफ्ते में बना डाला यह रिकॉर्ड

कांग्रेस नेता और बॉलीवुड एक्टर उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने इंस्टाग्राम पर लिखाः 'राहुलजी और एआईसीसी मुझ पर भरोसा जताने और मुंबई नॉर्थ से प्रत्याशी बनाने के लिए शुक्रिया. जय हिंद.' इस तरह बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ने अपने संसदीय क्षेत्र का ऐलान किया. वैसे भी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मुंबई नॉर्थ सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा.

Recently big #Filmstars failed to draw crowds in theatres because the audience were not convinced with the product. So giving tickets to film celebrities who hv no track record of public work will loose their deposits. #samayBadalChukaHai. #UrmilaMatondkar will be a classic eg.