उर्मिला मातोंडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जताया आभार तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यूं किया रिप्लाई

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) मुंबई नॉर्थ (Mumbai North) से चुनाव मैदान में हैं और चौथे चरण के मतदान में उनके संसदीय क्षेत्र के लिए वोटिंग हो चुकी है. उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने हाल ही में पति के साथ स्कूटर की बैक सीट पर बैठे फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी. उर्मिला मातोंडकर की ये सीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई. अब उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने ट्वीट किया है और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का आभार जताया है. उर्मिला मातोंडकर के इस ट्वीट पर बॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सोफी चौधरी (Sophie Choudry) का रिप्लाई भी आ गया है.

Warm regards and gratitude to Congress president Shri @RahulGandhi ji for standing by me in this electoral process and in my eternal quest of safeguarding the democratic values of India.

उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार जताते हुए लिखाः 'चुनावी प्रक्रिया और भारत के राजनैतिक मूल्यों को बचाए रखने की मेरी खोज में मेरे साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आभार.' उर्मिला मातोंडकर ने बहुत ही शानदार अंदाज में प्रचार को अंजाम दिया और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहीं.

All the best for your new journey Urmi!! Having known you for years, there is one thing I'm sure of.. That you believe in democracy, decency and that you will always fight for the greater good! @OfficialUrmilahttps://t.co/O04ECOfd9D