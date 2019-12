उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर उर्मिला मातोंडकर ने किया ट्वीट, बोलीं- अगर सही वक्त पर कार्रवाई होती तो...

उन्नाव रेप पीड़िता (Unnao Rape Victim) गुरुवार सुबह जब केस की सुनवाई के लिए रायबरेली जा रही थीं तो आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी. पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुी है. अधिकारियों के मुताबिक पीड़िता 60-70 फीसदी जल गई है. अपने साथ हुई इस घटना में पीड़िता ने पांच आरोपियों के नाम बताए. पीड़िता को लखनऊ से एयर लिफ्ट कराकर दिल्ली (Delhi) के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस घटना को लेकर चारों तरफ आक्रोश है. हाल ही में इस मुद्दे पर खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने भी ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड वाली बात पर आया बॉलीवुड एक्ट्रेस का रिएक्शन, बोलीं- सभी बुराइयों की जड़ है...

Shocking!! One more atrocity..Rape victim burnt alive #Unnao on her way to the court. If only the culprits were prosecuted in time this could've been stopped. When will it stop????????? @PMOIndia@narendramodi@UPGovt@myogiadityanathhttps://t.co/5gWpFvUuch