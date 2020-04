उर्वशी रौतेला का पूल में दिखा जबरदस्त अंदाज, Video शेयर कर बोलीं- आइसोलेशनशिप में हूं...

“Out beyond the ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I'll meet you there” -Rumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #love #UrvashiRautela

A post shared by URVASHI RAUTELA ????????Actor???????? (@urvashirautela) on Apr 1, 2020 at 1:23am PDT