अक्षय कुमार के साथ 'बेलबॉटम' में नजर आएंगी Vaani Kapoor, प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने ट्वीट कर दी जानकारी

रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित, यह फिल्म देश के भूले हुए हीरो की कहानी पर आधारित है. इस फिल्म की कहानी आसिम अरोड़ा और परवेज शेख ने लिखी है. जैकी भगनानी ने वाणी कपूर को फिल्म के लिए कास्ट करने को लेकर कहा, "वाणी (Vaani Kapoor) बुद्धिमान औरप्रभावी एक्ट्रेस हैं. मैं उनकी सारी परफॉर्मेंस को काफी पसंद करता हूं. बेलबॉटम की फीमेल लीड को अक्षय कुमार (Akshay Kumar) सर के साथ स्क्रीन पर तालमेल बिठाने की जरूरत थी. वाणी कपूर की भूमिका फिल्म में भावपूर्ण है और मुझे लगता है कि वाणी इस पर अपना सिक्का जमा लेगी."

Thrilled to welcome @Vaaniofficial as the leading lady of #Bellbottom! Looking forward and confident that you will ace this one ????@akshaykumar@vashubhagnani@ranjit_tiwari@honeybhagnani@monishaadvani@madhubhojwani@nikkhiladvani@EmmayEntertain@poojafilms@aseem_arorapic.twitter.com/Fc6U5nX8gB