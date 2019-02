KRK ने करण जौहर को Valentine's Day पर किया अजीबोगरीब ऑफर, Twitter पर यूं आया रिएक्शन

Valentine's Day: बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (KRK) अपने अनोखे अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं. कमाल आर खान अकसर सोशल मीडिया पर ऐसे कमेंट या पोस्ट डाल बैठते हैं जिनसे विवाद पैदा हो जाते हैं. कमाल आर खान (KRK) ने इस बार Valentine's Day के मौके पर करण जौहर (Karan Johar) को कुछ ऐसा ऑफर कर दिया है जिसे लेकर Twitter पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं. कमाल आर खान न वैलेंटाइन्स वीक (Valentine's Week) में बॉलीवुड प्रोड्यूसर-डायरेक्टर-एंकर करण जौहर को वैलेंटाइन्स (Valentine's) पार्टनर बनने का ऑफर दे डाला है. इस तरह कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने एक बार फिर विवादों को हवा दे दी है, और देखना है करण जौहर इसका जवाब देते हैं या नहीं.

Dear Karan Johar, I don't have any girlfriend to celebrate #Valentines day, So would you like to become my #Valentines day partner? Awaiting for a favourable reply!