Varun Dhawan ने शाहरुख खान की इस फिल्म को खूब सराहा, कहा- इसने मेरी लाइफ बदल दी

खास बातें वरुण धवन ने शाहरुख की फिल्म को खूब सराहा फिल्म 'माई नेम इज खान' की सराहना की इस फिल्म को 9 साल पूरे हो गए

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) ने शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'माई नेम इज खान' (My Name is Khan) की जमकर तारीफ की है. वरुण धवन (Varun Dhawan) का कहना है कि उन्होंने फिल्म 'माई नेम इज खान' से बहुत कुछ सीखा है, जिसे रिलीज हुए नौ वर्ष पूरे हो गए हैं. वरुण धवन (Varun Dhawan) ने वर्ष 2010 में 'माई नेम इज खान' (My Name is Khan) के साथ करण जौहर (Karan Johar) के सहायक निर्देशक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. इसके दो साल बाद, उन्होंने करण की ही फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की.

Sameera Reddy दूसरी बार बनने वाली हैं मां, सोशल मीडिया पर दी खुशखबरी

#9YearsOfMNIK a film I learnt soo much on. It practically changed my life. Also this is the only picture I have where @abhivarman is smiling. Thank u @karanjoharpic.twitter.com/axg0n7GJxu — Varun Dhawan (@Varun_dvn) February 11, 2019

फिल्म 'बदलापुर' के अभिनेता वरुण धवन (Varun Dhawan) ने 'माई नेम इज खान' (My Name is Khan) की शूटिंग के समय की एक तस्वीर ट्वीट की और लिखा, "'माई नेम इज खान' के नौ वर्ष पूरे हो गए. इस फिल्म से बहुत कुछ सीखा है. इसने व्यावहारिक रूप से मेरी जिंदगी बदल दी है." करण जौहर (Karan Johar) ने भी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल अभिनीत फिल्म से एक तस्वीर साझा की और लिखा, "'माई नेम इज खान' के नौ वर्ष पूरे हुए. इस कहानी को पेश करने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं .. इस कहानी को तैयार करने के लिए शुक्रिया शिबानी और रिजवान की भूमिका को इतनी खूबसूरती और शानदार ढंग से जीने के लिए आपका शुक्रगुजार हूं शाहरुख."

Video: कपिल शर्मा के शो में अनिल कपूर ने खोला राज, माधुरी दीक्षित से पेंटर हुसैन को मिलवाने के लिए ली थी रिश्वत

उन्होंने कहा, "काजोल आपकी आंखों के लिए आप को शुक्रिया.. आपका का मौन और बहुत कुछ." यह फिल्म रिजवान खान नामक किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए यात्रा पर निकलता है और अपने धर्म के बारे में लोगों की धारणा बदलने का प्रयास करता है. वरुण धवन (Varun Dhawan) ने इस फिल्म को बहुत सराहा है.

VIDEO: जानिए कैसी है वरुण और अनुष्‍का की 'सुई धागा'

(इनपुट एजेंसी से)

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...