अमिताभ बच्चन के ज्योतिष ज्ञान वाले Tweet को इस फिल्मकार ने बताया 'शर्मनाक', बोले- यहां जीवन दांव पर है और...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर लगातार बॉलीवुड कलाकार भी सतर्कता बरतते नजर आ रहे हैं. हाल ही में कोरोनावायरस को लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने ज्योतिष ज्ञान साझा किया, जिसपर 'सेक्रेड गेम्स' (Sacred Games) के राइटर वरुण ग्रोवर (Varun Grover) बिग बी पर भड़के नजर आए. इतना ही नहीं, वरुण ग्रोवर ने अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को शर्मनाक बताया, साथ ही अमिताभ बच्चन को जिम्मेदार बनने की भी सलाह दी है. बता दें कि वरुण ग्रोवर का यह ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Shameful superstitions propaganda coming from a person with such huge reach. And we have learned to let go of besharmi of many of our celebs but this is DANGEROUS too. Indian lives are at stake here and you need to be more responsible.