Veere Di Wedding Box Office Collection Day 3: मिली साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग, जानें कमाई

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#VeereDiWedding pulls a BIG SURPRISE... Packs a FANTASTIC TOTAL in its opening weekend... North circuits in particular are ROCKING... Storms into Top 5 opening weekends of 2018... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr. Total: ₹ 36.52 cr. India biz.— taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2018
36.52 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ 'वीरे दी वेडिंग' साल 2018 की पांचवी सबसे ज्यादा वीकएंड पर कमाने वाली फिल्म बन गई है. लिस्ट में पहला नंबर 'पद्मावत' (114 करोड़ रुपये), दूसरे पर 'बागी-2' (73.10 करोड़ रुपये), तीसरे नंबर पर 'रेड' (14.01 करोड़ रुपये) और चौथी पोजिशन पर अक्षय कुमार स्टारर 'पैडमैन' (40.05 करोड़ रुपये) है.
TOP 5 - 2018— taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2018
Opening Weekend biz...
1. #Padmavaat ₹ 114 cr [extended weekend; select previews on Wed, released on Thu]... Hindi + Tamil + Telugu.
2. #Baaghi2 ₹ 73.10 cr
3. #Raid ₹ 41.01 cr
4. #PadMan ₹ 40.05 cr
5. #VeereDiWedding ₹ 36.52 cr
India biz.
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