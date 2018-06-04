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Veere Di Wedding Box Office Collection Day 3: मिली साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग, जानें कमाई

'वीरे दी वेडिंग' साल 2018 की पांचवीं सबसे ज्यादा वीकएंड पर कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है. महज तीन दिनों में फिल्म ने 36.52 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

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Veere Di Wedding Box Office Collection Day 3: मिली साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग, जानें कमाई

Veere Di Wedding का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा

खास बातें

  1. बॉक्स ऑफिस पर छाई 'वीरे दी वेडिंग'
  2. तीन दिन में बटोरे 36.52 करोड़ रुपये
  3. 45 करोड़ है फिल्म का बजट
नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और सोनम कपूर स्टारर फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन शुरुआत मिली है. बोल्ड कंटेंट से भरी इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, जिसका सीधा असर फिल्म के बिजनेस पर पड़ा है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के आकंड़ों के मुताबिक, 'वीरे दी वेडिंग' साल 2018 की पांचवीं सबसे ज्यादा वीकएंड पर कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है. महज तीन दिनों में फिल्म ने 36.52 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है.

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ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक, उत्तरी भारत में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है. शुक्रवार को फिल्म के खाते में 10.70 करोड़ रुपये आए. शनिवार को इसका कलेक्शन 12.25 करोड़ रुपये रहा और रविवार को फिल्म ने 13.57 करोड़ रुपये बटोरे. फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, इसी के साथ फिल्म ने तीन दिनों में 36.52 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. 36.52 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ 'वीरे दी वेडिंग' साल 2018 की पांचवी सबसे ज्यादा वीकएंड पर कमाने वाली फिल्म बन गई है. लिस्ट में पहला नंबर 'पद्मावत' (114 करोड़ रुपये), दूसरे पर 'बागी-2' (73.10 करोड़ रुपये), तीसरे नंबर पर 'रेड' (14.01 करोड़ रुपये) और चौथी पोजिशन पर अक्षय कुमार स्टारर 'पैडमैन' (40.05 करोड़ रुपये) है. 

'Veere Di Wedding' Movie Review: बोल्ड और ब्यूटीफुल लड़कियों का एंटरटेनिंग ड्रामा है 'वीरे दी वेडिंग'

बता दें कि 'वीरे दी वेडिंग' की कहानी चार लड़कियों और उनकी दोस्ती पर आधारित है. फिल्म में पहली बार करीना और सोनम की जोड़ी दिखी है. इसमें स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया और सुमित व्यास अहम रोल निभा रहे हैं. 'वीरे दी वेडिंग' के जरिए करीना दो साल बाद कमबैक कर रही हैं. बेटे तैमूर अली खान के जन्म के बाद यह उनकी पहली फिल्म है.

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फिल्म की कहानी करीना पर बेस्ड हैं, जिनकी शादी अटेंड करने के लिए उनकी तीन दोस्त (सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया) आती है. फिल्म में 'परमानेंट रूममेट' फेम सुमित व्यास करीना के लव-इंटरेस्ट के किरदार में हैं.  शशांक खेतान के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1 जून को रिलीज हो चुकी है.

VIDEO: 'वीरे दी वेडिंग' की स्क्रीनिंग में शामिल सितारे...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...


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