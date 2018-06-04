Veere Di Wedding Box Office Collection Day 3: मिली साल की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग, जानें कमाई

TOP 5 - 2018

Opening Weekend biz...

1. #Padmavaat ₹ 114 cr [extended weekend; select previews on Wed, released on Thu]... Hindi + Tamil + Telugu.

2. #Baaghi2 ₹ 73.10 cr

3. #Raid ₹ 41.01 cr

4. #PadMan ₹ 40.05 cr

5. #VeereDiWedding ₹ 36.52 cr

India biz.