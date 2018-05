'वीरे दी वेडिंग' की रिलीज से पहले अजमेर शरीफ पहुंचीं एकता कपूर, लिखा- गरीब नवाज के दर पर...

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी गहन छाप छोड़ने वाली फिल्म निर्माता एकता कपूर की फिल्म 'वीरे दी वेडिंग' अब अपनी रिलीज से महज चंद दिनों की दूरी पर है और ऐसे में एकता कपूर ने अजमेर शरीफ जाकर गरीब नवाज का आशीर्वाद लिया. कंटेंट की रानी ने न सिर्फ अपनी आगामी फिल्म के लिए आशीर्वाद लिया बल्कि अपने नए टीवी शो 'नागिन 3 (2 जून से कलर्स पर)', 'दिल ही तो है (जल्द ही सोनी पर आएगा)' और 'कयामत की रात (जल्द ही आ रहा पर स्टार प्लस)' की सफ़लता के लिए भी दुआ मांगी.एकता कपूर हमेशा से ही भगवान पर विश्वास करने वाली रही हैं और यही वजह है कि वह नया काम शुरू करने से पहले कभी भी ऊपर वाले का आशीर्वाद लेना नहीं भूलती. सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत से वाकये पेश आए हैं जब वह अपने शो की सफलता के लिए चलकर मंदिर तक गई है और कामयाबी की दुआएं मांगी हैं. एकता को टीआरपी की रानी के रूप में पहचाना जाता है और जब से उन्होंने इंडस्ट्री में प्रवेश किया है, तब से डेली सोप्स को एक पहचान मिल गई है. टीवी पर अपना दबदबा बनाने के बाद, एकता अब बड़े पर्दे पर कंटेंट से प्रेरित फिल्में कर दर्शकों का दिल जीत रही हैं. एकता कपूर हर प्लेटफार्म पर अपने दर्शकों की नस-नस से वाकिफ हैं.

At the GARIB NAWAZ! In the holy month of RAMZAN! #VDWonJune1@MinulRoypic.twitter.com/gKFflMxiHJ