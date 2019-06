मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता विजया निर्मला का निधन, शोक में डूबा टॉलीवुड

दिग्गज तेलुगु अभिनेत्री और फिल्म निर्माता जी. विजया निर्मला (Vijaya Nirmala) का गुरुवार को निधन हो गया. उनके बेटे नरेश ने इस खबर की पुष्टि की. वह 75 साल की थीं. नरेश जो कि खुद भी एक मशहूर तेलुगु अभिनेता हैं, अपनी मां (Vijaya Nirmala) के निधन की जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी. नरेश ने ट्वीट किया, "मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि मेरी मां, वरिष्ठ कलाकार, प्रतिष्ठित निर्माता और निर्देशक डॉ. ए जी विजया निर्मला (Vijaya Nirmala) का निधन आज तड़के हो गया. 27.6.2019 को हैदराबाद के कॉन्टिनेंटल अस्पताल में बीमारी की वजह से. वह 75 साल की थीं." नरेश ने यह भी लिखा, 'सुबह 11 बजे से उनके पार्थिव शरीर को हमारे घर में रखा जाएगा. अंतिम संस्कार कल (शुक्रवार) होगा'.

I regret to inform you that my Mother senior Artiste, prominent Producer & Director, Dr. G Vijayanirmala Garu passed away during early hours today, that is, 27.6.2019, at Continental Hospitals, Hyderabad, due to sickness. She was 75. pic.twitter.com/7D5b5VOXmH