Pulwama Attack: विक्की कौशल शहीद जवानों के लिए हुए इमोशनल, बोले- आतंकियों को करारा जवाब देना होगा और...'

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) उरी हमले पर आधारित फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strike) में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में बस गए. ऐसे में जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला हुआ तो वह शहीदों के लिए भावुक हो गए. मीडिया से बात करते हुए विक्की कौशल ने न सिर्फ आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की बल्कि शहीद जवानों के परिवारों को भावुकता पूर्वक और आर्थिक मदद करने के लिए साथ आने को कहा. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने हमले वाले दिन भी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी.

Actor Vicky Kaushal: It feels like a personal loss. A strong befitting answer must be given to terrorism. As a nation, we should come together & give the required support to the families of the martyrs, emotionally & financially. Our prayers are with them. #PulwamaAttackpic.twitter.com/2CBbainYnI