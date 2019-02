'सारे जहां से अच्छा' में शाहरुख खान को रिप्लेस करने जा रहे विक्की कौशल! जानें क्या है वजह

खास बातें विक्की कौशल के लिए खुशखबरी शाहरुख को कर सकते हैं रिप्लेस 'सारे जहां से अच्छा' में हो सकते हैं लीड एक्टर

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई. जिसके बाद वह अपनी अगली फिल्म 'सारे जहां से अच्छा' (Saare Jahaan Se Achcha) में लीड रोल के तौर पर तैयारी करने लगे थे. हालांकि अब मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई हैं कि शाहरुख खान की जगह 'उरी' फिल्म से फेम पाने वाले एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) जगह ले सकते हैं. 'सारे जहां से अच्छा' फिल्म अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाले भारतीय राकेश शर्मा (Rakesh Sharma) के जीवन पर आधारित बायोपिक होगी. इसे फिल्ममेकर्स सिद्धार्थ रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला बना रहे हैं. सोशल मीडिया व अन्य मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब शाहरुख खान की जगह इस फिल्म में विक्की कौशल हो सकते हैं. हालांकि अभी तक इसकी कोई भी आधाकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) पूर्व भारतीय एयरफोर्स पायलट राकेश शर्मा के किरदार में दिखाई दे सकते हैं. फिल्म के निर्देशक महेश मथाई ने इसके निर्माण की योजना बहुत पहले ही बना ली थी, लेकिन निर्माता पहले इस सोच में पड़े थे कि राकेश शर्मा के रोल के लिए शाहरुख खान और आमिर खान में किसे अप्रोच किया जाए. कहा जा रहा है कि विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को बड़ी सफलता मिलने के बाद अब रोनी स्क्रूवाला ने मन बदल लिया है. 'उरी' फिल्म को रोनी ने ही प्रोड्यूस किया था, जो 'सारे जहां से अच्छा' (Saare Jahaan Se Achcha) फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं.

फिलहाल अब देखना होगा कि 'सारे जहां से अच्छा' (Saare Jahaan Se Achcha) फिल्म के लिए निर्माता किस अभिनेता का नाम फाइनल करेंगे. बता दें, विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की 'उरी: द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike)' को लेकर अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (Uri: The Surgical Strikes Box Office Collection) पर अच्छे नतीजे देखने को मिले. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को अच्छे पब्लिक रिव्यू भी मिले. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था.

