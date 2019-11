विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 'शिकारा -ए लव लेटर फ्रॉम कश्मीर' अब इस दिन होगी रिलीज

फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा (Vidhu Vinod Chopra) की अपकमिंग फिल्म "शिकारा - ए लव लेटर फ्रॉम कश्मीर (Shikara- A Love Letter From Kashmir)" अपनी घोषणा के वक्त से ही सुर्खियों में छाई हुई है,और इसी बीच दर्शकों को खुशी मनाने का एक ओर मौका मिल गया है. क्योंकि इस फिल्म को अब तय तारीख से पहले रिलीज करने का निर्णय लिया गया है. यह फिल्म अब 7 फरवरी 2020 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म को लेकर फैन्स में अब और एक्साइटमेंट बढ़ गई है.

अजय देवगन की 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर पर आया सलमान खान का रिएक्शन, Tweet हुआ वायरल

#Shikara - A Love Letter from Kashmir advances its release. It will now hit theatres on 7th February, 2020. A film directed by #VidhuVinodChopra. Produced by Vinod Chopra Productions. Presented and co-produced by @foxstarhindi.