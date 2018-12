विजय माल्या (Vijay Mallya) आज 62 साल के हो गए हैं. विजय माल्या का पूरा नाम विजय विट्टल माल्या (Vijay Vittal Mallya) है. विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर, 1955 को कोलकाता में हुआ था. विजय माल्या के जन्म के मौके पर उनके बेटे सिड माल्या (Sid Mallya) ने इमोशनल ट्वीट के जरिये बर्थडे विश किया है. सिड माल्या ने अपने ट्वीटर (Twitter) और इंस्टाग्राम (Instagram) एकाउंट पर पापा विजय माल्या को जन्मदिन की बधाई दी है और बहुत ही इमोशनल मैसेज भी लिखा हैः 'आप किसी के लिए हीरो हैं. अन्य के लिए विलेन हैं. मेरे लिए आप सिर्फ पिता हैं. हैप्पी बर्थडे पा...लंदन, यूनाइडेट किंगडम.'सिड माल्या (Sid Mallya) ने पापा विजय माल्या (Vijay Mallya) के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है. विजय माल्या और सिड माल्या की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में सिड माल्या अपने पिता विजय माल्या के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं. सोशल मीडिया पर सिड माल्या का ये संदेश खूब पढ़ा जा रहा है, और उनके इंस्टाग्राम एकाउंट पर इस पोस्ट को 14 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.

To some u are a hero. To others u are a villain. To me u are just my dad. Happy Birthday Pa #birthday#vjm @ London, United Kingdom https://t.co/BRq0K1tCgf