Outside In में वीर दास का सेंस ऑफ ह्यूमर देख हो जाएंगे हंसी से लोटपोट- पढ़ें रिव्यू

Outside In Review: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास (Vir Das) ने लॉकडाउन में भी अपने शो 'इनसाइड आउट' के जरिए लोगों का बखूबी मनोरंजन किया. अब जल्द ही वीर दास का नया शो 'आउटसाइड इन (Outside In Show)' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. इस शो में वीर दास (Vir Das) कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों से बातचीत करते नजर आएंगे. जूम कॉल के जरिए दुनियाभर के लोगों से जुड़ने के दौरान वीर दास ने पूछा कि लॉकडाउन खुलने के बाद वह सबसे पहले क्या करेंगे? लोगों की बात सुनकर उन्होंने जबरदस्त रिएक्शन दिए, जिस पर जगह-जगह से जुड़े लोग खूब ठहाके मारकर हंसते नजर आए.