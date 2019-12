CAA के विरोध के लिए पहुंची इस लड़की ने पुलिसकर्मी को दिया फूल तो बॉलीवुड से आया रिएक्शन- आदरणीय विद्रोही...

नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इसी विरोध प्रदर्शन के बीच एक लड़की की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो जंतर-मंतर पर CAA का विरोध करने के लिए पहुंची थी. इस फोटो में यह लड़की पुलिसवाले को फूल देती नजर आ रही हैं. इस फोटो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और बॉलीवुड सितारे भी इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) और टेलीविजन एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने भी ट्वीट किए हैं.

इस फोटो को शेयर करते हुए बॉलीवुड डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने ट्वीट किया हैः 'द फ्लॉअर चिल्ड्रन.' इस तरह उन्होंने इस फोटो को लेकर रिएक्शन दिया है. वहीं टेलीविजन एक्टर करणवीर बोहरा (Karanvir Bohra) ने भी इस फोटो को शेयर किया है और लिखा हैः 'यह है एक आदरणीय विद्रोही.'

That's an honourable rebel

I have a question for the Govt,if any1 could answer

1. What is the need to pass #CAA_NRC and #CAB at such a juncture in times of such #EconomicSlowdown .R country cannot afford 2supportany non Indians,even if they r a minorities in another country https://t.co/9STUqyJh6l