अभिजीत बनर्जी को मिले Nobel prize पर स्वरा भास्कर का Tweet, बोलीं- वे JNU के पूर्व छात्र है...

भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) को 2019 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार (Nobel prize) दिए जाने का ऐलान हुआ है. अभिजीत बनर्जी के साथ यह इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की एस्थर डुफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर को भी संयुक्त रूप से दिया गया है. अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार ‘वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन' के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया गया है. अभिजीत बनर्जी (Abhijit Banerjee) को नोबेल पुरस्कार मिलने पर बॉलीवुड से भी बधाई संदेश आ रहे हैं, और बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है. स्वरा भास्कर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है.

Congratulations #AbhijitBanerjee for the #NobelPrize2019 for Economics. Proud proud moment for India. Can't help but point out that he is (among other things) a JNU alumnus