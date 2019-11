Viral Video: मोबाइल की वजह से हादसे का शिकार हुए लोग, तो बन गया 'मोबाइली श्लोक', बॉलीवुड एक्टर ने ट्वीट किया वीडियो

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में मोबाइल फोन चलाने की आदत से मजबूर लोगों के साथ हादसे होते नजर आ रहे हैं. इस फनी वीडियो में 'मोबाइली श्लोक' का भी वर्णन किया गया है, जो फोन की आदत से परेशान लोगों पर बिल्कुल सूट कर रहा है. अनुपम खेर (Anupam Kher Twitter) का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह फोन चलाते हुए कोई शख्स स्विमिंग पूल में गिर रहा है और महिला बस से टकरा जाती है.

Here is a kind of #SanskritShlokas being recited on the visuals of various people suffering from mobile/cell malfunctioning syndrome. It is hilarious and there is a lesson also somewhere for all of us. I received this video as a forward. Enjoy.???????????????? pic.twitter.com/kcEKsrsqan