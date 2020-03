Viral Video: 'जनता कर्फ्यू' में 5 बजते ही सड़कों पर निकल आए लोग, बॉलीवुड एक्टर बोले- मैं बहुत डर गया हूं...

कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए 'जनता कर्फ्यू (Janta Curfew)' के दौरान के कुछ चौंका देने वाले वीडियो सामने आने लगे हैं. बॉलीवुड के सितारे इन वीडियो को शेयर कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोनावायरस (Coronovirus) से जंग खत्म नहीं हुई है. यह चौंका देने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और बॉलीवुड की हस्तियों के गुस्से भरे रिएक्शन भी आ रहे हैं. रोनित रॉय ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया था, और अब बॉलीवुड एक्टर शारिब हाशमी (Sharib Hashmi) ने भी अपने ट्विटर एकाउंट से वीडियो शेयर किया है. शारिब हाशमी (Sharib Hashmi) ने एक ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसमें लोग पांच बजते ही सड़कों पर नजर आ रहे हैं और थालियां बजाते दिख रहे हैं.

I'm neither angry nor sad. I'm scared! Very very scared 🥴🥴



“Maine aisa toh nahin kaha tha!”



#JuntaCurfew



Please apne ghar par rahein! https://t.co/5dtJBm0GNo