Virat Anushka Mumbai Reception: Virushka ने ली ग्रैंड एंट्री, सहवाग-गावस्कर सहित कई मेहमान पहुंचे, देखें Insides Photos

खास बातें विरुष्का रिसेप्शन में पहुंचे मेहमान मुंबई के द सेंट रेगिस होटल में हो रहा रिसेप्शन 11 दिसंबर को विराट-अनुष्का ने इटली में की थी डेस्टिनेशन वेडिंग

| Anushka and Virat clicked at their reception in Mumbai tonight #VirushkaReceptionpic.twitter.com/AKfyYqgaP7 — Anushka Sharma FC™ (@AnushkaSFanCIub) December 26, 2017

Mumbai: Jaydev Unadkat, R Ashwin, Cheteshwar Pujara, Saina Nehwal & Virender Sehwag reach St Regis hotel in Lower Parel for wedding reception of Virat Kohli & Anushka Sharma pic.twitter.com/YTjfwM4aYh — ANI (@ANI) December 26, 2017

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के मुंबई रिसेप्शन में मेहमान पहुंच चुके हैं. कुछ ही देर में स्टेज पर विरुष्का की एंट्री होने वाली है. सोशल मीडिया पर कई बड़ी सेलिब्रिटी के फोटो आने शुरु हो गए हैं. टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, उमेश यादव, कुलदीप यादव, जयदेव उनादकट, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सहवाग, बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल, बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी व उनकी पत्नी, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, पूर्व क्रिकेटर संदीप पाटिल समेत कई सेलिब्रिटी की फोटो आ चुकी है.पढ़ें: Virat Anushka Mumbai Reception : होटल पहुंचे Virushka, विराट के साथ चूड़े में दिखीं अनुष्का बता दें कि अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर को इटली में शादी रचाई थी. गुपचुप शादी के बाद जोड़ी ने नई दिल्ली के ताज एनक्लेव (दरबान पैलेस) में 21 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी दी और आज (26 दिसंबर) मुंबई के होटल द सेंट रेगिस में दूसरी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया जा रहा है. इसमें बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज शामिल हुए. लोवर परेल इलाके में स्थित द सेंट रेगिस मुंबई के आलीशान होटल्स में से एक है.वेबसाइट पर लिखी डिटेल्स के मुताबिक, 3,906 स्क्वायर मीटर में बने इस होटल का टावर भारत के सबसे ऊंचे टावर्स में से एक है. इस लग्जरी होटल में 395 कमरे हैं, जिसमें 27 सूट्स और 39 रेजिडेंशियल सूट्स हैं. इस सभी सूट्स से अरब सागर का शानदार नजारा दिखता है और ज्यादातर कमरों से भारत से सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का 26 फ्लोर वाला 'एंटीलिया' घर भी दिखता है.मालूम हो कि रिसेप्शन के ठीक बाद विराट कोहली के साथ अनुष्का शर्मा साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम इंडिया के साथ जाएंगी. विराट-अनुष्का नया साल साउथ अफ्रीका में मनाएंगे. जनवरी के पहले हफ्ते में अनुष्का मुंबई अकेले लौटेंगी. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अनुष्का के बिजी शेड्यूल से जुड़ी जानकारी दी.