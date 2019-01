अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली के लिए खुलेआम कही दिल की बात, बोलीं- 'तुम मेरी जिंदगी में खुशी ले आए...'

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) इन दिनों अपने पति व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ सिडनी में हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच (4th Test Match Sydney Australia) के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) सिडनी में हैं और वहीं पर अनुष्का (Anushka Sharma) भी उन्हीं का साथ दे रही हैं. चौथा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले विराट कोहली (Virat Kohli) और अनुष्का शर्मा को सिडनी के सड़कों पर घूमते हुए देखा गया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ एक फोटो पोस्ट की है और इस पर कैप्शन दिया है, ''तुमने मुझे खुश रहने वाली लड़की बना दिया...''. इस पोस्ट से साफ है कि अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर खुलेआम अपनी दिल की बात कही है.

इससे पहले भी अनुष्का शर्मा ने विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ कई बार इंस्टाग्राम के टाइमलाइन पर फोटो पोस्ट की है. अभी तक टीम इंडिया सीरीज 2-1 से आगे चल रही है और विराट कोहली (Virat Kohli) आखिरी मैच जीतकर या ड्रॉ कराकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सीरीज जीतने का इतिहास दर्ज कर सकते हैं. बता दें, न्यू ईयर पर विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की थी. दोनों सिडनी शहर के सड़क पर देर रात 12 बजे न्यू ईयर मनाते हुए दिखाई दिए थे. विराट कोहली (Virat Kohli) ने ब्लैक कॉम्बिनेशन में कपड़े पहन रखे थे, वहीं अनुष्का ने सिल्वर कलर के ड्रेस में नजर आईं.

Happy New Year to everyone back home and all over the world, all the way from Australia. Have a wonderful year ahead God bless everyone.pic.twitter.com/ETr48NWbS5