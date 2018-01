50% Sale वाली दुकान पर शॉपिंग करने पहुंचे विराट-अनुष्का, ट्विटर पर खूब उड़ी खिल्ली

खास बातें विराट-अनुष्का ने साउथ अफ्रीका में मनाया नया साल 50% सेल वाली दुकान पर शॉपिंग करने पहुंचा कपल जल्द ही मुंबई लौटेंगी अनुष्का, विराट खेलेंगे SA में मैच

Virat to Anushka : Ab itne receptions pe kharcha karne ke baad sale main hi shopping karna padega, darling!! pic.twitter.com/QYsnh4hNqX — Cherry Dimple (@shailimore) December 31, 2017

*Virat looking at the bill from wedding planner

Anushka: Baby lets go shopping.

Virat: I know just the right place. pic.twitter.com/1Pqs3cT04m — Amit (@Goddamittt) December 31, 2017

Virat Kohli: Dekho Anushka, mein 50% wala nahi mein 100% wala member hoon. pic.twitter.com/Z9pHmxcH5h — Godman Chikna (@Madan_Chikna) December 31, 2017

RT sarcastic_no "RT SarcasmSeekar: Net worth of virat kohli: 7.1$ million

Net worth of anushka sharma: 3.2$ million

Still shopping on 50% discount pic.twitter.com/aiNkoVQxId" — Idiotic World (@Idioticorld) December 31, 2017

Virat Kohli spotted in a 50% sale shop with Anushka. Men after marriage be like dis #Virushkapic.twitter.com/CFNj5yGscQ — (@niravuparambil) January 1, 2018

Wishing you all a very happy , healthy and prosperous new year ! Love and light to all pic.twitter.com/mV2vE595ji — Anushka Sharma (@AnushkaSharma) January 1, 2018

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली से 11 दिसंबर को इटली में गुपचुप शादी रचाई. इसके बाद कपल ने नई दिल्ली और मुंबई में अपने करीबियों के लिए रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया. 26 दिसंबर को मुंबई रिसेप्शन के बाद कपल अगले दिन साउथ अफ्रीका टूर के लिए रवाना हो गया था. विराट-अनुष्का के फैन क्लब में जोड़ी के साउथ अफ्रीका टूर की कई तस्वीरें साझा की गई हैं. एक खास फोटो में विरुष्का शॉपिंग करते दिखाई दे रही हैं. खास बात यह है कि जोड़ी किसी डिजाइनर शॉप पर नहीं, 50% सेल वाली दुकान से सामान खरीद रही है.विराट-अनुष्का की दुकान के बाहर जब यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया. मजाकिया लहजे में एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कोहली वेडिंग प्लानर के दिए गए बिल को देखते हुए, अनुष्का- बेबी शॉपिंग पर चलें क्या. विराट- मैं एक सही जगह जानता हूं."विराट-अनुष्का ने नया साल साउथ अफ्रीका में मनाया और अपने फैन्स को सोशल मीडिया पर नए साल की बधाई दी.बता दें, नया साल सेलिब्रेट करने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में अनुष्का मुंबई अकेले लौटेंगी. मुंबई आकर वे आनंद एल. राय की शाहरुख खान और कैटरीना कैफ स्टारर अनाम फिल्म की शूटिंग करेंगी. फरवरी में अनुष्का अभिनेता वरुण धवन के साथ फिल्म 'सुई धागा' की शूटिंग शुरू करेंगी. साथ ही साथ वह अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्म 'परी' का प्रमोशन भी करेंगी. अनुष्का शर्मा स्टारर यह हॉरर फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी.