जीत के बाद अनुष्का शर्मा संग कुछ यूं क्वालिटी टाइम बिता रहे विराट कोहली, Photos हुईं वायरल

भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम इंडिया (Team India) ब्रिगेड ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान टी20 में 1-1 की बराबरी, टेस्ट और वनडे सीरीज में 2-1 से जीतने के बाद सुकुन के पल बिताते हुए नजर आई. ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद टीम इंडिया अब न्यूजीलैंड सीरीज जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपनी पत्नी व बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन (Australian Open) के दौरान टेनिस मैच देखने के लिए पहुंचे. यहां विराट कोहली ने टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर (Roger Federer) से मुलाकात की. विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर चार तस्वीरें शेयर किया है.

विराट (Virat Kohli) ने जहां शर्ट व पैंट पहन रखा है तो वहीं अनुष्का (Anushka Sharma) ने व्हाइट टॉप और ब्लैक पैंट पहना है. दोनों बेहद खूब सूरत लग रहे हैं. रोजर फेडरर (Roger Federer) अपने स्पोर्ट्स लुक में नजर आए. विराट कोहली को अब न्यूजीलैंड दौरा करना है और पहला मुकाबला 23 जनवरी से शुरू होगा. कुल पांच वनडे मैच और 3 टी-20 मैच खेले जाने हैं. न्यूजीलैंड जाने से पहले विराट कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का संग कुछ क्वालिटी टाइम बिताया.

What a day at the Australian open. An amazing way to finish the Australian summer. Forever grateful #ausopen pic.twitter.com/fqOiekjH3F

बता दें, न्यू ईयर पर विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की थी. दोनों सिडनी शहर के सड़क पर देर रात 12 बजे न्यू ईयर मनाते हुए दिखाई दिए थे. विराट कोहली (Virat Kohli) ने ब्लैक कॉम्बिनेशन में कपड़े पहन रखे थे, वहीं अनुष्का ने सिल्वर कलर के ड्रेस में नजर आईं.

Happy New Year to everyone back home and all over the world, all the way from Australia. Have a wonderful year ahead God bless everyone.pic.twitter.com/ETr48NWbS5