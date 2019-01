विराट कोहली-अनुष्का शर्मा ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर खुलेआम घूमते आए नजर, कोई पहचान नहीं पाया- देखें Video

विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में भारत ऑस्ट्रेलिया (India Vs Australia) में टेस्ट सीरीज खेल रहा है. चौथा और सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में शुरू होने जा रहा है. भारतीय क्रिकेट टीम के एग्रेसिव कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को मैच की पूर्व संध्या पर सिडनी के सड़कों पर पत्नी व एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ हाथ में हाथ लेकर घूमते हुए नजर आए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया किसी भारतीय फैन ने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया. विराट कोहली जहां कैजुअल लुक में कैपरी और शॉर्ट टी-शर्ट में नजर आए, वहीं अनुष्का (Virat Kohli) व्हाइट शर्ट व शू के साथ ब्लैक पैंट पहन रखा है. विराट-अनुष्का (Virat Anushka) ने ब्लैक सनग्लासेस भी लगाया हुआ है. दोनों ही सितारे बेहद अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें इस दौरान कोई पहचान नहीं पाया.

विराट कोहली गुरुवार से सिडनी के मैदान पर चौथा टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आएंगे. अभी तक टीम इंडिया सीरीज 2-1 से आगे चल रही है और विराट कोहली आखिरी मैच जीतकर या ड्रॉ कराकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सीरीज जीतने का इतिहास दर्ज कर सकेंगे. बता दें, न्यू ईयर पर विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट की थी. दोनों सिडनी शहर के सड़क पर देर रात 12 बजे न्यू ईयर मनाते हुए दिखाई दिए थे. विराट कोहली ने ब्लैक कॉम्बिनेशन में कपड़े पहन रखे थे, वहीं अनुष्का ने सिल्वर कलर के ड्रेस में नजर आईं.

Happy New Year to everyone back home and all over the world, all the way from Australia. Have a wonderful year ahead God bless everyone.pic.twitter.com/ETr48NWbS5