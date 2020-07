विशाल ददलानी का Tweet हुआ वायरल, बोले- चीन अभी भी भारत की जमीन पर...

बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय जनता के सामने पेश करते नजर आ जाते हैं. लेकिन हाल ही में विशाल ददलानी ने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. इस ट्वीट में विशाल ने राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर मीडिया में बॉलीवुड के विवादों पर चल रहे डिबेट को लेकर निशाना साधा है. बता दें, देश में भारत और चीम सीमा विवाद के साथ ही कोरोनावायरस (Covid 19) के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसी को लेकर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani Twitter) ने ट्वीट किया था.

China is still on Indian land.



India is beating global records in Corona-positive cases.



Only idiots would choose to prioritise the Bollywood-discussion, over real issues.



Pure garbage is being dished out by politically-affiliated-loonies, JUST TO DISTRACT INDIA.



Wake up!