Viswasam First Look: साउथ के सुपरस्टार Thala अजित की 'विश्वासम' का फर्स्ट लुक रिलीज, डबल रोल में आए नजर साउथ के सुपरस्टार अजित कुमार (Ajith Kumar) की नई फिल्म 'विश्वासम' का फर्स्ट लुक (Viswasam First Look) रिलीज हो गया है. अजित कुमार की विवेगम (Vivegam) और वेदालम (Vedalam) सुपरहिट फिल्में हैं.