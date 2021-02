विवेक ओबेरॉय का कटा चालान, तो बोले- 'ये हम हैं और ये मेरी बाइक है और हमारी पावती कट गई है.'...देखें Video

विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं: "ये हम हैं और ये मेरी बाइक हैं और हमारी पावती कट गई है." एक्टर ने इस तरह 'पावरी हो रही है' (Pawri Ho Rahi Hai) स्टाइल में चालान का यह वीडियो पोस्ट किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है: "यह आपके लिए है. मुंबई पुलिस, पावती कट गई है. पावरी नहीं हो रही है." विवेक ओबेरॉय के इस फनी वीडियो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो को 3 लाख 46 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Pyaar humein kis mod pe le aaya!Nikle they nayi bike par hum aur hamari jaan, bina helmet ke kat gaya chalaan!Riding without a helmet?Mumbai police will do a checkmate!Thank u @mumbaipolice for making me realise that safety is always most important. Be safe,Wear a helmet & a mask