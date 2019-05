ऐश्वर्या राय मीम विवाद: सोनम कपूर के कमेंट को ओवररिएक्ट बताते हुए विवेक ओबेरॉय ने कही यह बात...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) की सरगर्मियों के बीच एग्जिट पोल (Exit Polls) के नतीजे आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर (Bollywood Actor) विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने भी बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकीं ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) की फोटो का प्रयोग करते हुए एग्जिट पोल के नतीजे समझाने की कोशिश की. हालांकि, विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) के मीम शेयर करने के बाद से ही महिला आयोग ने विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) और उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) ने भी उनकी (Vivek Oberoi) आलोचना की.

ऐश्वर्या राय के मीम विवाद पर विवेक ओबेरॉय ने मांगी माफी, Tweet कर कही यह बात....

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) द्वारा बनाए गए मीम पर कमेंट करते हुए लिखा 'घृणित और निम्नस्तरीय'. इसके जवाब में विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सोनम कपूर (Sonam Kapoor) पर तंज कसा. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) की तरफ निशाना साधते हुए विवेक ओबेरॉय ने (Vivek Oberoi) कहा 'आप अपने फिल्मों में थोड़ा कम ओवरेक्ट करें और सोशल मीडिया पर थोड़ा कम ओवररिएक्ट करें.'

Vivek Oberoi speaks on Sonam Kapoor's reaction to his tweet (on exit polls), "...Aap apni filmon mein thoda kam overact karein aur social media pe thoda kam overreact karein. I've been working in women empowerment for 10 yrs now. I don't think this is hurting anyone's sentiments" pic.twitter.com/pOWAwO29N6

इसके आगे उन्होंने कहा 'मैं पिछले 10 सालों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं. मैं किसी महिला के बारे में कुछ अपमानजनक सोच भी नहीं सकता.'

Sometimes what appears to be funny and harmless at first glance to one, may not be so to others. I have spent the last 10 years empowering more than 2000 underprivileged girls, I cant even think of being disrespectful to any woman ever.