War Box Office Collection Day 16: टाइगर श्रॉफ की 'वॉर' ने 16वें दिन मचाया तहलका, किया धांसू कलेक्शन

War Box Office Collection Day 16: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' ने रिलीज के तीसरे हफ्ते भी सिनेमाघरों में धुआं उड़ा रखा है. फिल्म की लगातार बढ़ती कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार रिकॉर्ड बनाए हैं. रिलीज से पहले ही प्री-बुकिंग के जरिए 32 करोड़ रुपये कमाने वाली 'वॉर' इसी हफ्ते 300 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है. शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 'वॉर' ने बीते दिन 3 से 3.50 करोड़ रुपये कमाए होंगे. इस लिहाज से फिल्म ने 16वें दिन कुल 274 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया होगा.

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Hrithik Roshan) की 'वॉर' जल्द ही आमिर खान की 'धूम 3' को भी पछाड़ सकती है. इसके अलावा फिल्म इसी हफ्ते 'सुल्तान' जैसी धमाकेदार मूवी को पीछे छोड़ सकती है. गांधी जयंति के मौके पर रिलीज हुई 'वॉर' ने देश के साथ-साथ विदेशों में भी सबका खूब दिल जीता. कमाई से इतर फिल्म दर्शकों और समीक्षकों के दिन में जगह बनाने में भी कामयाब रही. 'वॉर' के जरिए ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी को पहली बार पर्दे पर देखा जाना था, जिसे लेकर दर्शकों में काफी क्रेज था.

#War will cross *lifetime biz* of #Dhoom3 today [Wed]... Will cross #Sultan over the weekend... [#Hindi; Week 2] Fri 7.10 cr, Sat 11.20 cr, Sun 13.20 cr, Mon 4.40 cr, Tue 3.90 cr, Wed 3.35 cr. Total: ₹ 271.65 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 284.20 cr. #India biz.