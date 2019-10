War Box Office Collection Day 19: 19वें दिन 'वॉर' ने किया 300 करोड़ का आंकड़ा पार, किया तूफानी कलेक्शन

War Box Office Collection Day 19: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर (War)' का धमाकेदार प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अपनी तूफानी कमाई से फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि साल की कई बड़ी फिल्मों को भी पछाड़ा है. 'वॉर' (हिंदी वर्जन) के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है फिल्म ने बीते रविवार 4.50 से 5 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म ने अब तक 287 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया होगा. वहीं, हिंदी के साथ ही तमिल और तेलुगू वर्जन की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया होगा. हालांकि, इसकी अधिकारिक सूचना मिलनी अभी बाकी है.

#War gathers momentum yet again... Will hit ₹ 300 cr mark today [Sun]... [#Hindi; Week 3] Fri 2.80 cr, Sat 4.35 cr. Total: ₹ 282.30 cr. Including #Tamil + #Telugu: ₹ 295.75 cr. #India biz.