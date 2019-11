War Box Office Collection Day 31: ऋतिक रोशन की 'वॉर' का 31वें दिन भी जलवा जारी, कमा डाले इतने करोड़

War Box Office Collection Day 31: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की 'वॉर' (War) का जादू बॉक्स ऑफिस पर जारी है. 31वें दिन भी वॉर ने सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त कमाई की है. केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी 'वॉर' का जादू रुकने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'वॉर' ने बीते दिन 60 लाख रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से यह फिल्म 31 दिनों में कुल 300.74 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसके अधिकारिक आंकड़े आने अभी बाकी हैं.

#War eyes ₹ ???? cr in the international arena... Total after Week 4: $ 13.500 million [₹ 95.42 cr]...#USA - #Canada: $ 4.599 mn#UAE - #GCC: $ 4.760 mn#UK: $ 891k

ROW: $ 3.250 mn

Note: Few cinemas yet to report.#Overseas