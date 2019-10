War Box Office Collection Day 6: महानवमी पर 'वॉर' ने की तूफानी कमाई, धुआंधार कलेक्शन जानकर हो जाएंगे हैरान

War Box Office Collection Day 6: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' सिनेमाघरों में पूरी तरह अपने पैर जमा चुकी है. फिल्म की रफ्तार और इसका दमदार प्रदर्शन आए दिन फिल्म के कलेक्शन को नई ऊचाइयों पर ले जा रहा है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की 'वॉर (War)' ने बीते दिन करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई की. इस लिहाज से फिल्म ने 6 दिनों में कुल 178 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म की इस तूफानी कमाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह पहला हफ्ता पूरा होने से पहले ही 200 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है.

'वॉर (War)' के बीते दिन के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लगता है मानो महानवमी फिल्म के लिए काफी शुभ हो. इसके अलावा अब यह देखना है कि ऋतिक (Hrithik Roshan) और टाइगर (Tiger Shroff) की फिल्म दशहरे पर क्या कमाल दिखाती है. गांधी जयंति के मौके पर रिलीज हुई 'वॉर' (हिंदी) ने पहले दिन 51.60 करोड़, दूसरे दिन 23.10 करोड़, तीसरे दिन 21.30, चौथे दिन 27.60 करोड़ और पांचवे दिन 36 करोड़ रुपये कमाए हैं. तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक वॉर ने अपनी शानदार ओपनिंग से भारत, मिशन मंगल, केसरी और गली बॉय को पीछे छोड़ दिया है. इसके अलावा फिल्म ने कनाडा, यूके और यूएई में भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है.

#War takes a splendid start #Overseas... Opening weekend: $ 7.040 million [₹ 50 cr]...#USA - #Canada: $ 2.113 mn#UAE - #GCC: $ 2.710 mn#UK: $ 432k

ROW: $ 1.785 mn

Note: Few cinemas yet to report.

O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G.