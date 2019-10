War Box Office Collection Day 7: 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई 'वॉर', तूफानी प्रदर्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड

War Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' ने दशहरे के दिन सिनेमाहॉल में धमाल मचाकर रख दिया. फिल्म की शानदार कमाई को देखकर लगता है कि दशहरे का त्योहार 'वॉर (War)' के लिए काफी शुभ रहा है, क्योंकि ऋतिक और टाइगर की 'वॉर (War)' ने सातवें दिन ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक 'वॉर' ने बीते 8 अक्टूबर को 27 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिहाज से फिल्म अब तक 207 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है.

