War Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर' का एक और धमाका, बनाया ये नया रिकॉर्ड

War Box Office Collection Day 8: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' ने 200 करोड़ के क्लब में तो एंट्री कर ली है, लेकिन फिल्म का धुआंधार प्रदर्शन अभी भी जारी है. सिनेमाघरों में मजबूती से पैर जमाकर 'वॉर' ने साल की कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सातवें दिन ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली 'वॉर' ने सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज एक्टर की फिल्म को पछाड़ दिया है. बॉक्स ऑफिस इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक फिल्म ने बीते 9 अक्टूबर को 11 करोड़ की कमाई की. इस लिहाज से फिल्म अब तक केवल हिंदी वर्जन में ही 219 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है.

पुलिसवाले क्यों लेट होते हैं? कपिल शर्मा ने बताई ऐसी वजह हंस-हंसकर लोटपोट हो गए सभी- देखें Video

Top 5 *highest grossing* #Hindi films - 2019 releases...

1. #KabirSingh

2. #Uri

3. #War [still running]

4. #Bharat

5. #MissionMangal#India biz.

Note: As on 9 Oct 2019.