War Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर 'वॉर' ने की ताबड़तोड़ कमाई, किया चौंकाने वाला कलेक्शन

War Box Office Collection Day 9: ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर (War)' को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिल्म का ताबड़तोड़ प्रदर्शन अभी भी जारी है. सातवें दिन ही 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करने वाली 'वॉर' ने आठवें दिन ही 225 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया. फिल्म के शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 'वॉर' (हिंदी वर्जन) ने बीते दिन 12 करोड़ रुपये की कमाई की होगी. इस लिहाज से फिल्म 231 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. हालांकि, इसकी कमाई की अधिकारिक सूचना आनी अभी बाकी है.

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की 'वॉर' (War) सभी फिल्मों को पछाड़ कर तेजी से आगे बढ़ने वाली मूवी बनी है. फिल्म समीक्षक तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक वॉर ने अपने सभी वर्जन में कुल मिलाकर 228.55 करोड़ रुपये की कमाई की है. गांधी जयंति के मौके पर रिलीज हुई 'वॉर' ने पहले दिन 51.60 करोड़, दूसरे दिन 23.10 करोड़, तीसरे दिन 21.30 करोड़, चौथे दिन 27.60 करोड़, पांचवें दिन 36.10 करोड़, छठे दिन 20.60 करोड़, सातवें दिन 27.75 करोड़ और आठवें दिन 11.20 करोड़ रुपये की कमाई की. इससे इतर फिल्म ने समीक्षकों और दर्शकों का दिल जीतने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. यहां तक कि ऋतिक और टाइगर की जोड़ी को पर्दे पर देखने के लिए सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई थीं.

#War continues its supremacy... Biz on Wed - Day 8 in this case - is super-solid, with the film collecting in double digits... Has stamina to challenge *lifetime biz* of #KabirSingh [highest grosser of 2019]... #War could also emerge first ₹ 300 cr #Hindi film of 2019 [NBOC].