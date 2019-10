ऋतिक और टाइगर की War ने जीता फैन्स का दिल, सिनेमाहॉल के बाहर है ये नजारा, पढ़ें ट्विटर रिएक्शन

खास बातें 'वॉर' पर आया फैन्स का जबरदस्त रिएक्शन फिल्म को मिल रहा है फैन्स का प्यार आज रिलीज हुई है ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर'

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की फिल्म 'वॉर' रिलीज हो गई है. फिल्म के पहले शो से ही पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं. ट्विटर पर ऐसी फोटो शेयर की जा रही हैं जिनमें सिनेमाहॉल के बाहर फैन्स की लंबी-लंबी लाइनें लगी नजर आ रही हैं. ऋतिक और टाइगर की फिल्म 'वॉर (War)' को लेकर अब ट्विटर पर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. फिल्म में ऋतिक की एक्टिंग और उनके एक्शन सीक्वेंस की खूब तारीफ भी हो रही है. 'वॉर' को लेकर ट्विटर पर लोगों की एक्साइटमेंट साफ देखी जा सकती है.

एक ट्विटर यूजर ने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'वॉर (War)' को लेकर लिखा, 'ओएमजी, क्या एक्शन था, ऐसा एक्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा. ये बेहद लाजवाब है. यहां थियेटर में लोग पागल हो रहे हैं, सिटी और डांस सब कुछ.'

OMG what a Action that his been in #War I never saw before

Outstanding

Yaha Theatre me mass pagal ho rahe ha seeti, dance sab kuch.

It's Dhoom Dhoom in theatre. — Anurag Pandit (@Anuraghindu86) October 2, 2019

WELCOME TO THE 'HRITHIK ROSHAN ' ERA .. THIS IS INDIA'S ANSWER TO MISSION IMPOSSIBLE @iHrithik takes MASS heroism to another level @iTIGERSHROFF a very brave role to do so early in your career #war is a winner . masses will go crazy .. BLOCKBUSTER — Dr Aamir Ansari (@aamir__71) October 2, 2019

एक और यूजर ने लिखा, 'और ये इंटरवल हो गया. समझ नहीं आ रहा कि ऋतिक पर फोकस करूं या फिल्म पर. आज से पहले ऋतिक (Hrithik Roshan) इतने हैंडसम कभी नहीं लगे. अगर 'वॉर' के बारे में बात करें तो ये पैसा बसूल धमाका फिल्म है. इसमें सांसे रोक देने वाले एक्शन सीक्वेंस हैं.'

Ye #War Ka Ticket Milna Nahi Hai Asaan,



Footpath Pe Baith Ke Kaat Te Jana Hai



Our Members r Working So Hard To Book Tickets, Dedication Level Dekh Rahe Ho



Successfully Booked 245 Tickets At Keshari Talkies



And 85 Tickets At Rukmini Berhampur



Total - 330 Tickets pic.twitter.com/TlzqQGbxi7 — HRFC Odisha™ (@HRFC_Odisha) October 1, 2019

एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया ये बताने के लिए की सुबह 11 बजे के पहले शो के लिए ही सिनेमाहॉल के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लगी हैं. फिल्म को लेकर देश में काफी क्रेज है.'

An exhibitor from Bihar just called me to inform that there is a HUGE QUE of people outside his cinema hall ALREADY for the first show of #War which begins at 11 am. Some @iHrithik fans have been standing with his cut outs. INSANE CRAZE ALL ACROSS THE NATION. Its #HrithikVsTiger! — Himesh (@HimeshMankad) October 2, 2019

