ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने पुर्तगाल की सबसे ऊंची चोटी पर किए खतरनाक स्टंट, Video उड़ा देगा होश

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की अपकमिंग एक्शन फिल्म 'वॉर (War)' का टीजर लांच हो चुका है. फैन्स को फिल्म का ये टीजर काफी पसंद भी आ रहा है. फिल्म को लेकर फैन्स में एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है, लेकिन अब इस फिल्म को लेकर चौंका देने वाली खबर आ रही है. बॉलीवुड के एक्शन स्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने इस फिल्म के कुछ खतरनाक बाइक स्टंट पुर्तगाल की सबसे ऊंची चोटी 'सेरा दा एस्ट्रेला (Serra da Estrela)' पर शूट किए हैं. एक चेज सीन को शूट करने के लिए टाइगर और ऋतिक को 'सेरा दा एस्ट्रेला' पर हाई स्पीड में सुपर बाइक चलानी पड़ी. इस बात का खुलासा फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है.

Two heroes. One #WAR!

Presenting @iHrithik VS @iTIGERSHROFF in #WarTeaser. Whose team are you on? #HrithikVsTiger@Vaaniofficial#SiddharthAnandpic.twitter.com/pdBmfhzQCe