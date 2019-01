VIDEO: जब PM मोदी पर चढ़ा 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का खुमार, 'विक्की कौशल' बन बोले- 'How's the josh?

बॉक्स ऑफिस पर विक्की कौशल की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) की धूम है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का खुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के सिर भी चढ़कर बोल रहा है. दरअसल, भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की इस फिल्म का खुमार दिखा और पीएम मोदी इस फिल्म का चर्चित डायलॉग दोहराते दिखे. शनिवार को मुंबई में फिल्मी हस्तियों के बीच पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का डायलॉग 'हाउ इज द जोश' बोलते दिखे, जो सोशल मीडिया पर जल्द ही वायरल हो गया. पीएम मोदी ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के विक्की कौशल की तरह दर्शकों से पूछा कि उनका जोश कैसा है तो इसके जवाब में दर्शकों ने कहा 'हाई है सर'. दरअसल, भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कभी ‘बेबसी' पर ध्यान केंद्रित करने वाली भारतीय फिल्में अब बदल रही हैं. आज के भारत में समस्याओं से ज्यादा समाधान है. पीएम मोदी ने कहा, ‘फिल्में और समाज एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं और सिनेमा की तरह भारत भी वक्त के साथ बदल रहा है. आप जो फिल्मों में देख रहे हैं वह समाज में होता है और समाज में जो होता है वह फिल्मों में दिखता है.'

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि ''आप सबसे एक सवाल है, क्योंकि इसमें कई पीढ़ियों के लोग हैं. पुरानी पीढ़ी के लोग भी हैं और बिलकुल नई पीढ़ी के भी लोग हैं. इसलिए मेरे मन में सवाल है. आपके बीच आया हूं तो इसलिए मेरे मन में एक सवाल है- हाउ इज द जोश...(इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट)... हाउ इज द जोश,'. इसके बाद दर्शकों की ओर से एक साथ जोर से आवाज आती है- 'हाई सर'. आज कल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है. नए भारत के निर्माण के लिए आपका यह जोश बहुत मायने रखता है.'' प्रधानमंत्री यहां भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित फिल्मी जगत से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे.

#WATCH: PM Modi asks "How's the josh?" at the inauguration of National Museum of Indian Cinema in Mumbai. The audience responds with "High Sir" pic.twitter.com/Da3y1xUiuP