Why Cheat India Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म को लग सकता है झटका, पहले दिन कमा सकती है इतने करोड़

Why Cheat India Box Office Collection Day 1: इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की 'व्हाइ चीट इंडिया (Why Cheat India)' रिलीज हो गई है, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग को लेकर होने वाले घोटालों को लेकर बनाई गई फिल्म है. फिल्म का नाम शुरू में 'चीट इंडिया' था लेकिन इसे 'व्हाइ चीट इंडिया' कर दिया गया. 'व्हाइ चीट इंडिया (Why Cheat India)' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Box Office Collection) को लेकर अनुमान आने शुरू हो गए हैं. फिल्म एक्सपर्ट बता रहे हैं कि एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और डायरेक्टर सौमिक सेन की फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 4-5 करोड़ रु. कमा सकती है.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की 'व्हाइ चीट इंडिया (Why Cheat India)' को लेकर कुछ खास एक्साइटमेंट भी नजर नहीं आ रही है. अगर बुक माय शो (Book My Show) के फिल्म में दिलचस्पी दिखाने वाले आंकड़े को देखें तो अभी तक लगभग 17 हजार लोगों ने ही लाइक बटन को दबाया है. इस तरह फिल्म को लेकर हाइप भी नजर नहीं आ रही है. इमरान हाशमी पिछले कुछ समय से बहुत ही कम फिल्में कर रहे हैं और उनकी फिल्में पहले की तरह क्लिक भी नहीं हो रही हैं.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की 'व्हाइ चीट इंडिया (Why Cheat India)' का बजट लगभग 25-30 करोड़ रु. बताया जाता है. इस तरह फिल्म बड़े बजट की नहीं है और वैसे भी एग्जाम सीजन है. 'व्हाइ चीट इंडिया (Why Cheat India)' के निर्माण के लिए भूषण कुमार की टी-सीरीज ने, अतुल कास्बेकर और तनुज गर्ग की एलिप्सिस एंटरटेंमेंट के साथ हाथ मिलाया है. फिल्म का डायरेक्शन सौमिक सेन ने किया है. इमरान हाशमी की आने वाली फिल्मो में 'मर्डर 4' में नजर आएंगे और इसके अलावा वे नेटफ्लिक्स सीरीज 'द बार्ड ऑफ ब्लड (The Bard of Blood)' भी कर रहे हैं.

