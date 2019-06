World Cup 2019: ऑस्ट्रेलिया से जीता हुआ मैच हारी वेस्टइंडीज तो बॉलीवुड एक्टर ने कह डाली यह बात, Tweet हुआ वायरल

वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज (Aus vs WI) के बीच बेहद रोमांचक मैच खेला गया. इस मैच में लोग वेस्टइंडीज की जीत तय मान रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने आखिर में मैच को पूरी तरह से पलट दिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 15 रनों से हरा दिया. अब इस रोमांचक मैच पर चारों ओर से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल खान (Kamaal R Khan) ने इस मैच को लेकर ट्वीट किया है, कमाल खान वैसे भी हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. कमाल खान (Kamaal R Khan) के इस ट्वीट पर खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Today Australian team has shown again that why are they best in the business. Congratulations to them for wining the match #AUSvWI#ICCWorldCup2019