World Cup 2019: बॉलीवुड एक्टर ने उठाए विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल, धोनी को लेकर कह बैठे ये बात

विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है और खिलाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं. क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के लिए भारतीय टीम (India Team For Cricket World Cup) के 15 नामों की घोषणा हो गई है. लेकिन लगता है कि बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) टीम के इस चयन से खुश नहीं हैं और विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी को लेकर तो वे लंबे समय से सवालिया निशान लगा रहे हैं. वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के चयन के बाद एक बार फिर उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli) और महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के बीच कप्तानी को लेकर तुलना कर दी है.

Virat Kohli's life is full of negativity and abuses, So Positive player @msdhoni should be the captain for #WorldCup2019! Do you agree?