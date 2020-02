चेतन भगत ने दिल्ली के हालात पर किया ट्वीट, बोले- दुनिया कोरोनावायरस से लड़ रही है जबकि भारतीय...

दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. खासकर दिल्ली के मौजपुर, भजनपुरा, जाफराबाद, चांदबाग और गोकुलपुरी जैसे क्षेत्रों में कानून के समर्थक और विरोधी गुटों में काफी तकरार देखने को मिली. इतना ही नहीं, इन क्षेत्रों में गुटों ने एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करने के साथ-साथ पेट्रोल बम भी फेंके. दिल्ली में मौजूदा हालात को देखते हुए मशहूर लेखक चेतन भगत (Chetan Bhagat) ने ट्वीट किया है, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं. चेतन भगत ने मौजूदा हालात को लेकर तंज कसा है.

While the world fights the Coronavirus,

Indians, lucky to avoid it so far, are busy fighting amongst each other.