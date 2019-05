शोभा डे ने पीएम मोदी के क्लाउड वाले बयान पर ली चुटकी, लिखा- मेरा सिर बादलों में है, मैं किसी के रडार...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने एक इंटरव्यू में कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक (Balakot Air Strike) के दौरान उन्होंने सुझाव दिया था कि बादल और बारिश होने की वजह से भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के विमान पाकिस्तानी रडार में आने से बच सकते हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हो रहा है और आज तो ट्विटर पर कई हैशटैग ही टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुके हैं. जानी-पहचानी राइटर और कॉलमिस्ट शोभा डे (Shobhaa De) ने ट्वीट के जरिये पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) के इस बयान को लेकर चुटकी ली है.

Uffff. My head is in the clouds. I hope nobody can see me. And that I am not on anybody's radar.#SurgicalStrikes#Cloudy