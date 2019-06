यो यो हनी सिंह ने किया ऐलान, जल्द ही करेंगे बड़ा धमाका- देखें Video

खास बातें यो यो हनी सिंह अपने फैन्स के लिए ला रहे हैं नया सॉन्ग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट कर किया ऐलान फैन्स को यो यो हनी सिंह के नए गाने का बेसब्री से इंतजार

'ब्लू आइज' (Blue Eyes) और 'चार बोतल वोडका' (Char Bottle Vodka) जैसे हिट गानों से फैन्स का मनोरंजन करने वाले यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) एक बार फिर अपने फैन्स के लिए नया गाना लाने की तैयारी कर रहे हैं. इस बात की सूचना खुद यो यो हनी सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके दी. यो यो हनी सिंह इस नए गाने की शूटिंग अगले महीने से करेंगे. मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा कि उनका ये नया गाना रिमेक है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, 'Guess my new song! Its a remake, shooting this month!'

जैसे ही यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) ने अपने अपकमिंग सांग की ऐलान की तभी फैन्स का कमेंट सेक्शन में सैलाब उमड़ पड़ा. फैन्स यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) के आने वाले गाने का अनुमान लगाते नजर आए. यो यो हनी सिंह के फैन्स उनके गानों को लेकर हमेशा उत्साहित रहते हैं. एक बार फिर यो यो हनी सिंह ने अपने नए गाने का ऐलान करके फैन्स की उत्सुकता बढ़ा दी है. हनी सिंह ने कई शानदार पार्टी गाने दिए है जो आज भी लोगों के बीच हिट हैं.

अभी हाल ही में यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) का एक गाना आया था 'मखना' (Makhna) जो देश के साथ-साथ विदेशों में भई काफी मशहूर हुआ था. यो यो हनी सिंह के इस गाने की शूटिंग क्यूबा में हुई थी. कुछ दिनों पहले ही मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह को अपने चार्टबस्टर गाने 'दिल चोरी' के लिए मुंबई में 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' का पुरस्कार मिला था.



