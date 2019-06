युवराज सिंह के रिटायरमेंट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस का आया ट्वीट, बोलीं- दिल तोड़ने वाला लेकिन...

सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत के बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों में शुमार युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह काफी समय से रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे थे और अब उनका प्लान आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त टी-20 टूर्नामेंट्स में खेलने का है. अब बॉलीवुड गलियारे से इस खबर पर रिएक्शन आने लगे हैं. अनुपम खेर के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की रिटायरमेंट पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने ट्वीट कर युवराज की जमकर तारीफ की है.

Bharat Box Office Collection Day 5: सलमान खान की फिल्म ने 5वें दिन भी मचाया धमाल, कमा डाले इतने करोड़

Dear @YUVSTRONG12 .A heartbreaking brave decision.entertained us with ur brilliant innings always.Made India proud,true son of the soil,won for us,6 sixes,T-20 WC against England,is etched in our minds https://t.co/WD4hOSAYgo wishes for your futureendeavours.#YuvrajSinghretires